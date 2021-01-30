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كوريا الجنوبية تسجل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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كوريا الجنوبية تسجل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية تسجل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

05:40 ص السبت 30 يناير 2021

سول- (دب أ):
أعلنت كوريا الجوبية اليوم السبت تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 423 إصابة منقولة محليا، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 77850 حالة، وفقا لوكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا.

وانخفضت حالات الإصابة اليومية من 469 أمس الجمعة و497 يوم الخميس و 559 يوم الاربعاء.

وسجلت كوريا الجنوبية 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 1414. وارتفع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة في جميع أنحاء البلاد إلى 231 مريضا.​

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