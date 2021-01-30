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مصدر أمني ينفي هجوم 120 شخصًا بـ"أسلحة ثقيلة" على مزرعة بالجيزة

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مصدر أمني ينفي هجوم 120 شخصًا بـ"أسلحة ثقيلة" على مزرعة بالجيزة مصدر أمني ينفي هجوم 120 شخصًا بـ"أسلحة ثقيلة" على مزرعة بالجيزة

مصراوي Masrawy

05:32 ص السبت 30 يناير 2021

القاهرة- (أ ش أ):
نفى مصدر أمن، صحة ما تناوله أحد المواقع بشأن هجوم 120 شخصا يحملون أسلحة ثقيلة على مزرعة كائنة بمنطقة أبو غالب بمحافظة الجيزة، وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية، وإصابة أحد الأشخاص والاستيلاء على المزرعة.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في تمكن الأجهزة الأمنية، خلال حملة لضبط الخارجين على القانون، من ضبط 4 عناصر جنائية مختبئة داخل إحدى المزارع بالمنطقة المشار إليها وبحوزتهم أسلحة نارية 3 بنادق آلية وطبنجتين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وقطعتي سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.​

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