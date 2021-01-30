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تسجل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

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مصر تسجل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة تسجل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 164871 من ضمنهم 128800 متعافياً

مصر تسجل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن خروج 360 متعافياً من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128800 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 589 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 164871 حالة من ضمنهم 128800 حالة تم شفاؤها، و9217 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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