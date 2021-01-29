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الرئاسة اللبنانية: الحريري مصممّ على التفرّد بتشكيل اللبنانية

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الرئاسة اللبنانية: الحريري مصممّ على التفرّد بتشكيل الحكومة اللبنانية الرئاسة اللبنانية: الحريري مصممّ على التفرّد بتشكيل اللبنانية

مصراوي Masrawy

10:29 م الجمعة 29 يناير 2021

بيروت - ( د ب أ):
قال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري " مصممّ على التفرّد بتشكيل ، رافضا الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استناداً إلى المادة 53 من الدستور".
وأضاف المكتب في بيان صحفي " هذه النقطة الأساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة خصوصاً أنّ التفرد هو نقيض المشاركة".
وتابع البيان " لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته ".
وفي وقت سابق اليوم، اتهم الحريري دوائر قصر بعبدا بتوجيه الإشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية، مؤكداً مطالبته بحكومة اختصاصيين من 18 وزيرا.
يذكر أنه كان تم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في وقت سابق من ذاك الشهر.
وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من الشهر الماضي، تشكيلة حكومية من 18 وزيرا، وفي المقابل قدم عون طرحا متكاملا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.
وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين، بعد 14 لقاء بين الرئيسين عون والحريري.

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