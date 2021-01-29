وصلة هزار انتهت بصراخ.. كواليس القبض على أب وزوجته بتهمة تعذيب طفلة حتى الموت

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

7 أيام لم يذق فيها ضباط قسم شرطة ثالث أكتوبر طعم الراحة. فريق المباحث يطارد على مدار الساعة أب متهم بتعذيب طفلته حتى الموت بالاشتراك مع زوجته.

لم يترك الضباط موقف سيارات يتردد عليه المتهمين أو محل إقامة معلوم لهما إلا وطرقوا أبوابه حتى ورد معلومة من مصادر سرية بهرب الزوجين إلى عروس البحر الأبيض المتوسط.

مأمورية انطلقت إلى الإسكندرية تنسيقا مع الأمن العام وأمن الإسكندرية تمكنت من ضبط المتهمين بفضل عنصر المفاجأة.

قطع الضباط وصلة هزار كانت قائمة بين الزوجين حتى أن الأب استمر في الصراخ لمدة 5 دقائق في محاولة لاستيعاب الأمر متسائلا "انتم وصلتوا لنا إزاي؟".

حينها، تبادل الاثنان الاتهامات فإذا بوالد الطفلة "هي اللي كانت بتحرقها وتضربها علشان مش بتسمع الكلام" لترد الزوجة "هو اللي كان بيعذبها علشان شاكك في نسبها".

عشية اليوم المشؤوم، اعتدت "عزة" على الطفلة "نورا" بسبب تبولها اللا إرادي. وأمل الأب ما بدأته الزوجة حتى أن فمها تضرر بشكل كبير فما كان منه إلا كتم أنفاسها لمنعها من الصراخ لتلقى حتفها.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة تدعى " نورا 3 سنوات" جثة هامدة بها آثار تعذيب.

وجه العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بسرعة انتقال قوات الشرطة تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر والمقدم إكرامي البطران وكيل الفرقة.

التحريات الأولية التي أشرف عليها الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، وقادها معاوناه الرائدان فريد معاذ ومصطفى رشوان والنقيب محمد غراب توصلت إلى أن زوجة والد الطفلة "عزة 33 سنة" وراء ارتكاب الواقعة لا سيما اختفاءها بعدها.

وأشارت التحريات إلى أن المشكو في حقها اصطحبت الطفلة إلى المستشفى زاعمة: "البنت وقعت من الدور التالت"، لكن تبين بالفحص عدم إصابتها بكسور بل آثار خنق بالرقبة وتعذيب بالجسم خاصة الظهر.

زوجة الأب اختفت حينها من أروقة المستشفى. واكتشف رجال المباحث هروبها ووالد الطفلة إلى مسقط رأسها مركز كفر الدوار محافظة البحيرة.

ووجه اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهمة وزوجها تنسيقا مع ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.

الخميس الماضي، تمكنت مأمورية من فرقة جنوب أكتوبر ومباحث قسم ثالث أكتوبر من ضبط المتهمة رفقة زوجها "حمدي 30 سنة" أثناء اختبائهما في محافظة الإسكندرية، وتم اقتيادهما إلى القسم للتحقيق.

المتهمة "عزة" فجرت مفاجأة أثناء التحقيقات "أنا مضربتهاش لوحدي.. أبوها كان بيعذبها كمان" مشيرة إلى أنها كانت تعتدي عليها بالضرب والحرق -أحيانا- بدافع تقويمها.

بسؤال الأب أكد أقوال الزوجة لشكه في نسب الطفلة قائلا "دي مش بنتي". وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عادل أبوسريع مدير فرقة جنوب أكتوبر، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.