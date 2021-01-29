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الرياض: سنتحاور مع الإدارة الأمريكية حول أنشطة إيران المزعزعة الاستقرار

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الرياض: سنتحاور مع الإدارة الأمريكية حول أنشطة إيران المزعزعة الاستقرار الرياض: سنتحاور مع الإدارة الأمريكية حول أنشطة إيران المزعزعة الاستقرار

مصراوي Masrawy

09:50 م الجمعة 29 يناير 2021

الرياض - (أ ش أ):

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أن أمن منطقة الشرق الأوسط يحتل اهتمامات الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.. مشيرا إلى أن تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية تبين أنهم يتطلعون لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ويضعون ذلك بعين الاعتبار.

وأضاف الوزير السعودي - خلال مشاركته فى جلسة منتدى دافوس الاقتصادي المنعقدة افتراضيا بعنوان "إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية" - أن المملكة العربية ستتحاور مع الإدارة الأمريكية وأوروبا حول التحديات التي تواجهنا ومنها أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة على ثقة بأنه سيتم التغلب على هذه التحديات بالعمل معا".. وقال: " نتطلع لأن يتحول الاهتمام في هذه المنطقة من العالم من التركيز على مهددات الأمن والصراعات العسكرية إلى التركيز على إسهاماتنا في تحقيق الازدهار والرخاء والنماء للعالم، فهذه الأمور يجب أن يتم التركيز عليها، وسنعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك".

وأكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة تدرك جيدًا بأن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي، ولهذا تنبع أهمية الوصول لتوقيع اتفاق بيان العُلا الذي جاء لتوحيد الصف في مواجهة التحديات، لتحقيق الأمن والاستقرار .. مشددا على أن جميع التحديات التي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف والعمل سويه للتغلب عليها.

وأشار فرحان إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأخرى التي يشهدها العالم ومنها تغير المناخ، مؤكدا أن المملكة ستستمر في العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق التعاون الإقليمي والعالمي، ومواجهة التحديات التي تتطلب القيادة والمسؤولية، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعوب حول العالم.

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