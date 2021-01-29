أخبار عاجلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مرشح بايدن لوزارة النقل -
الادعاء الفرنسي يطالب بحبس رئيس وزراء أسبق سنة مع وقف التنفيذ -
السويد تحظر لقاح "أسترازينيكا" لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا -
كندا تعلن اتفاقيات واستثمارات حكومية لإنتاج لقاحات كورونا -
فريق "مسبار الأمل": فرصة واحدة فقط للدخول بنجاح إلى مدار المريخ -
سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة لبوقادوم لحضور اجتماع عربي استثنائي حول القضية الفلسطينية -
إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية في حملة في البحيرة (صور) -
وكيل "النواب" يطالب بتوطين الصناعات كثيفة العمالة والاهتمام بتجارة الخدمات -
النيابة العامة تحقق في استغلال صاحبي شركة أموال المواطنين بالمنيا -
رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة القصيم تطيح بمواطن وجَّه إشارات تخدش الحياء لامرأة تستقل مركبة

Print
شرطة القصيم تطيح بمواطن وجَّه إشارات تخدش الحياء لامرأة تستقل مركبة شرطة القصيم تطيح بمواطن وجَّه إشارات تخدش الحياء لامرأة تستقل مركبة
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة

شرطة القصيم تطيح بمواطن وجَّه إشارات تخدش الحياء لامرأة تستقل مركبة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق قيامه بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة، ونشر ذلك على حسابه؛ ما يمثل جريمة وفق نظامَي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة - بفضل من الله - من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة القصيم النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التجارة" تشهِّر بصاحب تموينات باعت منتجات غذائية فاسدة

"التجارة" تشهِّر بصاحب تموينات باعت منتجات غذائية فاسدة

"الوسمي" رئيسًا  و"السمري" نائبًا لجمعية "اسمعك" في دورتها الثانية

"الوسمي" رئيسًا  و"السمري" نائبًا لجمعية "اسمعك" في دورتها الثانية

تصاعد مظاهرات الطلاب احتجاجًا على تعيين "أردوغان" مواليًا له عميدًا لجامعة البوسفور

تصاعد مظاهرات الطلاب احتجاجًا على تعيين "أردوغان" مواليًا له عميدًا لجامعة البوسفور

الحزم يتغلب على الفيحاء ويبتعد في الصدارة .. والدرعية يقترب من رباعي المقدمة

الحزم يتغلب على الفيحاء ويبتعد في الصدارة .. والدرعية يقترب من رباعي المقدمة

شبكة عيون الإخبارية