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اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعتها الأحد المقبل

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اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعتها الأحد المقبل اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعتها الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

09:28 م الجمعة 29 يناير 2021

(أ ش أ):

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، الأحد المقبل، اجتماعتها؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل عدد من اللجان خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وتتابع لجنة "الخطة والموازنة" مدى التزام بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها في التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص حساب ختامي الموازنة العامة، وبحث وتدارس الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي، كما تستكمل اللجنة مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتناقش لجنة "العلاقات الخارجية" رؤى الأعضاء حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، كما تناقش لجنة "الشئون الإفريقية" دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم العلاقات المصرية الإفريقية.

وتستمع لجنة "القوى العاملة" إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان بشأن البيان، الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الاثنين الماضي، كما تناقش لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية" مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الموارد المائية والري"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة "التعليم والبحث العلمي" مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتستعرض لجنة "الشئون الصحية" تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة، كما تعرض "الإدارة المحلية" مذكرة الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وتعديلاتها.

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