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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، فريق جمباز شرم أكاديمي، المكون من 7 طفلات تحت سن ٦ سنوات، لحصولهن على الميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني، بحضور مصطفى كساب مدرب الجمباز بأكاديمية شرم الشيخ الرياضية، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة، بالاهتمام بالموهوبين رياضيًا من خلال توفير كافة الإمكانيات، والاستعانة بمدربين على أعلى مستوى، وتشجيع وتكريم جميع أبطال الجمهورية الذين يمثلون محافظة جنوب سيناء في كافة الألعاب الرياضية.

وقدم مصطفى كساب مدرب الفريق الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لحرصه على تكريم الفريق، وتشجيعه للأطفال وتقديم الدعم لهم.