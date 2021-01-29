أخبار عاجلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مرشح بايدن لوزارة النقل -
الادعاء الفرنسي يطالب بحبس رئيس وزراء أسبق سنة مع وقف التنفيذ -
السويد تحظر لقاح "أسترازينيكا" لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا -
كندا تعلن اتفاقيات واستثمارات حكومية لإنتاج لقاحات كورونا -
فريق "مسبار الأمل": فرصة واحدة فقط للدخول بنجاح إلى مدار المريخ -
سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة لبوقادوم لحضور اجتماع عربي استثنائي حول القضية الفلسطينية -
إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية في حملة في البحيرة (صور) -
وكيل "النواب" يطالب بتوطين الصناعات كثيفة العمالة والاهتمام بتجارة الخدمات -
النيابة العامة تحقق في استغلال صاحبي شركة أموال المواطنين بالمنيا -
رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ماكرون للعربية: التفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي سيضم وشركاءنا بالمنطقة

Print
ماكرون للعربية: التفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي سيضم السعودية وشركاءنا بالمنطقة ماكرون للعربية: التفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي سيضم وشركاءنا بالمنطقة

مصراوي Masrawy

07:43 م الجمعة 29 يناير 2021

وكالات:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديث لقناة "العربية" اليوم الجمعة، إن "التفاوض مع إيران سيكون متشدداً جداً وسيُطلب منها ضمّ شركائنا في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنهم ".

وأكد ماكرون: "يجب التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "يجب عدم ارتكاب خطأ العام ٢٠١٥ عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية".

وحذر ماكرون من أن: "الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جداً".

وفي الشأن اللبناني، قال ماكرون: "سأقوم بزيارتي الثالثة إلى لبنان بعد التحقق من أمور أساسية، وسنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات".

وأوضح أن: "النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب"، مشددا على أن "المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان".

وأضاف: "خارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها".

وتابع: "عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم.. لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون.. شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة لبوقادوم لحضور اجتماع عربي استثنائي حول القضية الفلسطينية

سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة لبوقادوم لحضور اجتماع عربي استثنائي حول القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية

رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

شبكة عيون الإخبارية