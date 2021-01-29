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وفاة و4 إصابات في حادث تصادم على طريق الساحل "جدة - الليث"

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وفاة و4 إصابات في حادث تصادم على طريق الساحل "جدة - الليث" وفاة و4 إصابات في حادث تصادم على طريق الساحل "جدة - الليث"
بينهم إصابتان في حالة الخطر

وفاة و4 إصابات في حادث تصادم على طريق الساحل

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، نتيجة حادث تصادم على طريق الساحل "جدة – الليث".

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة من فجر اليوم الجمعة، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل بالتحديد في منطقة المجيرمة وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و4 إصابات، إصابتان خطرتان وإصابة متوسطة الخطورة، وإصابة بسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الليث العام.حادث تصادم الهلال الأحمر حادث مروري طريق الساحل حادث مروع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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