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​"تحية للشرطة وشباب يناير".. أبرز تصريحات رئيس البرلمان في أسبوع

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​"تحية للشرطة وشباب يناير".. أبرز تصريحات رئيس البرلمان في أسبوع ​"تحية للشرطة وشباب يناير".. أبرز تصريحات رئيس البرلمان في أسبوع

مصراوي Masrawy

09:12 م الجمعة 29 يناير 2021

(مصراوي):

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بيانًا بأبرز تصريحات المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب وفقًا للبيان على النحو التالي..

- "لا حجر على رأي أو فكر داخل الجلسة ما دام يُطرح في إطار الدستور واللائحة واحترام الآخر، ومن يخرج عن التقاليد البرلمانية والديمقراطية سيلقى حزمًا وحسمًا من رئاسة المجلس وفقًا للائحة".

- "منح الكلمة يخضع لميزان العدالة والتوازنات السياسية والحزبية وفقًا لرؤية المنصة وما فيه الصالح في إدارة الحوار والمناقشة، حتى يكون المجلس على بصيرة من أمره قبل اتخاذ القرار".

- "تحية لأعضاء هيئة الشرطة، من بذلوا أرواحهم في سبيل تأدية واجبهم الوطني، ومن يواصلون مسيرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان في جميع ربوع ".

- "تحية لشباب مصر الأطهار الذين قادوا ثورة 25 يناير والتي كانت مقدمة لثورة الـ30 من يونيو، التي شارك فيها الملايين من الشعب المصري بمختلف انتماءاته واتجاهاته السياسية وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية".

- "تحية لكل الذين غيروا مجرى التاريخ وسطروا بحروف من نور مرحلة جديدة من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر".

- "على النواب الالتزام بالوقت المحدد والتركيز في نقاط الحديث خلال طلب الكلمة، لتجنب التكرار والحفاظ على وقت المجلس الموقر، مع مراعاة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع".

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