هل يفصل التيار فجأة في حالة العداد مسبوق الدفع؟ "مرفق الكهرباء" يجيب

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن عداد الكهرباء مسبق الدفع يتمتع بالعديد من المزايا، من بينها لمبات الإنذار الخاصة بقرب انتهاء الرصيد علاوة على قدرة المشترك على متابعة استهلاكه، وبالتالي التحكم في شحن الرصيد وترشيد الاستهلاك.

وأشار الجهاز في بيان له، اليوم الجمعة، أنه يوجد بالعداد مسبوق الدفع لمبة إنذار تضئ باللون الأحمر عندما يقترب الرصيد من النفاذ، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائي في الإجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أصبحت منتشرة في كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد في أي وقت ومن أي مكان.