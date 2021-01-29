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كورونا حول العالم.. هذه حصيلة ضحايا الفيروس بأربع دول أوروبية وآسيوية

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كورونا حول العالم.. هذه حصيلة ضحايا الفيروس بأربع دول أوروبية وآسيوية كورونا حول العالم.. هذه حصيلة ضحايا الفيروس بأربع دول أوروبية وآسيوية
1871 إصابة باليونان ولوكسمبورغ والنرويج وبنجلاديش و31 حالة وفاة خلال يوم

كورونا حول العالم.. هذه حصيلة ضحايا الفيروس بأربع دول أوروبية وآسيوية

سجّلت اليونان خلال الـ24 ساعة الماضية 22 حالة وفاة و941 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان اليوم إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 5764 حالة وفاة، و155678 إصابة.

فيما سجّلت لوكسمبورغ خلال الـ24 ساعة الماضية 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 50388 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 577 وفاة.

في غضون ذلك سجّلت بنغلاديش خلال الساعات الـ24 الماضية سبع حالات وفاة و454 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت وزارة الصحة البنغلاديشية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا ارتفع إلى 534407 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8094 حالة.

إلى هذا، سجلت النرويج خلال الساعات الـ24 الماضية ست حالات وفاة و316 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار معهد الصحة في النرويج في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 563 حالة وفاة و62276 إصابة بالفيروس التاجي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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