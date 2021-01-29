وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في كفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حالتي وفاة لمصابين اثنين بفيروس كورونا المستجد، متأثرين بإصابتهم بالفيروس، أثناء تلقيهما العلاج بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، أن المتوفيين، رجلا، وسيدة، الأول يقيم بمدينة بلطيم، والثانية تقيم بمدينة بيلا، وكلاهما في العقد السابع من عمرهما، وكانا يتلقيان العلاج في قسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

جرى إيداع المتوفيين مشرحة مستشفى بلطيم للعزل الصحي، تمهيدًا لتغسيلهما، وتكفينهما، وفق الاشتراطات الصحية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، الخاص بضحايا فيروس كورونا.