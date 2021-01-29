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النيابة العامة التونسية: الظرف المشبوه الذي وصل الرئاسة لا يتضمن مواد سامة

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النيابة العامة التونسية: الظرف المشبوه الذي وصل الرئاسة لا يتضمن مواد سامة النيابة العامة التونسية: الظرف المشبوه الذي وصل الرئاسة لا يتضمن مواد سامة

مصراوي Masrawy

08:36 م الجمعة 29 يناير 2021

تونس - (د ب أ):
قالت النيابة العامة في تونس اليوم الجمعة إن "الظرف المشبوه" الذي وصل الى مؤسسة الرئاسة لا يحتوي على مواد سامة أو خطرة.
وأوضحت النيابة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء التونسية، أن خلاصة التقرير الذي تضمن الاختبارات الفنية على الظرف تبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.
وقالت الرئاسة التونسية أمس الخميس إن ظرفا مشبوها وصل إلى الرئاسة من مصدر مجهول أصاب، نادية عكاشة مستشارة وهي مديرة الديوان في القصر الرئاسي بالعمى المؤقت.
وجاء في بيان للرئاسة "أن مديرة الديوان الرئاسي وبمجرد فتحها للظرف الخالي من أي مكتوب تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس".
وقالت صفحات مقربة من الرئيس قيس سعيد على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تعرض لمحاولة اغتيال.
ولم تشر النيابة العامة إلى أي ادلة لهذه الفرضية.

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