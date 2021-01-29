شاهد .. جدارية " خليجنا واحد " تحتفي باجتماع قادة مجلس التعاون

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دشنتها أمانة الشرقية بالدمام وبطول 250 متراً ومشاركة 10 فنانين

دشنت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة " ملامح وطن " والتي مثّلت احتفاء المملكة باجتماع قادة مجلس التعاون مؤخراً.

وخصصت المبادرة جدارية مميزة تتضمن شخصية المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله -وصوراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالإضافة إلى صور قادة المجلس، حيث تبلغ طول الجدارية أكثر من 250 م2، شارك فيها 10 فنانين وفنانات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن المبادرة تمثل استشعار أهمية تجسيد اللحظة بما تستحقها، فتفاعل قادة المجلس المؤثر، وعملهم على تحقيق وحدة الصف وعودة العلاقات إلى طبيعتها، على نحو يبشر بالمزيد من الازدهار والنمو لدول المجلس وشعوبها بصورة استثنائية أوجَد لدى شعوب هذه الدول الشقيقة إحساساً عميقاً في تقديم عملاً يبقى للتاريخ، وذلك بالربط بينهم بأعلام دول الخليج، وهو ما سيراه الجميع واقعاً على الشاطئ الشرقي.

من جانبها ذكرت الفنانة التشكيلية عزيزة القرني أن مبادرة ملامح وطن جاءت بعد اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي في العلا وجعلنا نستشعر أهمية تجسيد اللحظة بما تستحقها، أوجد لدينا إحساساً عميقاً في أن نقدم عملاً فنياً يبقى للتاريخ بجدارية على شارع الخليج بالدمام حيث تم رسم إعلام دول مجلس التعاون وربطها ببعض، وتزينت رسمة الإعلام الخليجية بصور قادة الدول الستة.

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