مدير مستشفى المنشاوي بطنطا بعد الاعتداء عليه بماء نار :"هاخد حقي بالقانون"

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الغربية- مروة شاهين:

قال الدكتور محمد جابر، مدير مستشفي المنشاوي بطنطا، عقب حبس المتهمين بإلقاء مياه النار على وجهه: "هاخد حقي بالقانون أمام النيابة والقضاء وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اعتدوا علي".

وأشار الطبيب في تصريحات اليوم الجمعة، أنه فوجئ عقب خروجه يوم الأربعاء من عيادته بطنطا ببلطجية يرشون مياه النار على وجهه.

وتابع الطبيب: "شكرًا لكل من ساندني ودعمني بداية من وزيرة الصحة ومحافظ الغربية وزملائي بقسم الحروق بكفرالزيات، وسأعود لعملي عقب شفائي بإذن الله".

وكان المستشار أحمد الشافعي رئيس نيابة ثان طنطا بالغربية قرر حبس "3 بلطجية، وسيدة، وطبيب" في واقعة الاعتداء على مدير مستشفى المنشاوي بطنطا، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

واستندت النيابة العامة في إثبات الوقائع لاعترافات المتهمين، وبينهم طبيب شغل منصب مدير مستشفى المنشاوي سابقًا، وسكرتيره عيادته الخاصه و3 بلطجية، كما جرى إخطار نقابة الأطباء والجهات المعنية.