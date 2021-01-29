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جهاز مدينة 6 أكتوير ينفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة التعديات

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جهاز مدينة 6 أكتوير ينفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة التعديات جهاز مدينة 6 أكتوير ينفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة التعديات

مصراوي Masrawy

08:11 م الجمعة 29 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ حملة مكبرة على المخالفات والتعديات بعدة مناطق شملت الأحياء (10 - 12 - 2 - 7)، ومنطقة الحصري، والمنطقة الصناعية الثالثة، بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم الجمعة، أن الحملة أسفرت عن إزالة جميع التعديات والإشغالات بتلك الأحياء والمناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واستمرار المتابعة والرصد لمنع عودة المخالفين.

وأكد الشربيني، استمرار الحملات المفاجئة لرفع كافة أوجه المخالفات والاشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها، مضيفًا أنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذًا للقانون، حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية في المدينة.

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