أخبار عاجلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مرشح بايدن لوزارة النقل -
الادعاء الفرنسي يطالب بحبس رئيس وزراء أسبق سنة مع وقف التنفيذ -
السويد تحظر لقاح "أسترازينيكا" لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا -
كندا تعلن اتفاقيات واستثمارات حكومية لإنتاج لقاحات كورونا -
فريق "مسبار الأمل": فرصة واحدة فقط للدخول بنجاح إلى مدار المريخ -
سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة لبوقادوم لحضور اجتماع عربي استثنائي حول القضية الفلسطينية -
إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية في حملة في البحيرة (صور) -
وكيل "النواب" يطالب بتوطين الصناعات كثيفة العمالة والاهتمام بتجارة الخدمات -
النيابة العامة تحقق في استغلال صاحبي شركة أموال المواطنين بالمنيا -
رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

منظمة حقوقية تطلب من فرنسا تعليق صادرات الأسلحة إلى لبنان

Print
منظمة حقوقية تطلب من فرنسا تعليق صادرات الأسلحة إلى لبنان منظمة حقوقية تطلب من فرنسا تعليق صادرات الأسلحة إلى لبنان

وقال مسؤول كسب التأييد للحدّ من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية آيمريك إلوين في تقرير، إنّ "فرنسا لا تزال منذ سنوات تزوّد قوات الأمن اللبنانية بمعدّات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وتحقّق مختبر أدلّة الأزمات وهيئة التحقّق الرقمي في المنظمة من صحة 101 مقطع لاحتجاجات اندلعت صيف العام 2015 امتعاضاً من سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، وللتظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان بدءاً من 17 أكتوبر 2019 احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية في تسيير شؤون البلاد.

وتحدّثت المنظمة عن "دور مشين" أدّته الأسلحة الفرنسية. وأفادت عن إصابة "ما لا يقلّ عن ألف محتجّ بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون الفرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية المهيّجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلّقة بها".

وقال إلوين "يجب على السلطات الفرنسية أن تُبلّغ قوات الأمن اللبنانية أنها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوات على أنّ هذه المعدات تُستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحقّ في حرية التجمّع السلمي".

وأضاف أنّ "إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كافٍ لضحايا الانتهاكات" ، وفق "سكاي نيوز " .

ووثّقت المنظمة إقدام قوات الأمن خلال العام الماضي على "إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجّين مباشرة - وهذه ممارسة غير قانونية وخطرة للغاية، كذلك أطلقتها من عربة متحركة ما يجعل السيطرة على إطلاقها مستحيلاً". وتسبّب ذلك بـ"إصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد في صفوف المحتجّين".

وندّدت المنظمة بعمل قوات الأمن اللبنانية "في أجواء الإفلات من العقاب". وأكّدت أنّه "لم يجر أيّ تحقيق فعّال في الاستخدام غير القانوني للأسلحة ومن بينها تلك المصنوعة في فرنسا، ضدّ المحتجين السلميين، ولم يخضع أيّ فرد من قوات الأمن للمساءلة من جانب السلطات القضائية".

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
معنفة جازان.. سعودية تروي تفاصيل تعذيب والدها لها طيلة 8 سنوات (فيديو)

معنفة جازان.. سعودية تروي تفاصيل تعذيب والدها لها طيلة 8 سنوات (فيديو)

فيديو غريب.. لماذا تصطدم السيارات عند الاستدارة في هذا المنحنى؟

فيديو غريب.. لماذا تصطدم السيارات عند الاستدارة في هذا المنحنى؟

الحكومة: فيديو إنشاء طرق برية تجارية وتأثيرها على إيرادات قناة السويس غير صحيح

الحكومة: فيديو إنشاء طرق برية تجارية وتأثيرها على إيرادات قناة السويس غير صحيح

فيديو| حريق الدائري.. استمرار تصاعد الأدخنة لليوم الرابع وسيولة مرورية

فيديو| حريق الدائري.. استمرار تصاعد الأدخنة لليوم الرابع وسيولة مرورية

شبكة عيون الإخبارية