كورونا عربيًّا.. إصابة 3125 لبنانيًّا و851 مغربيًّا و277 جزائريًّا

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خلال آخر 24 ساعة وفق حصيلة رسمية في البلاد الثلاث

سجَّلت لبنان 3125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و59 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الصحة اللبنانية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 296282 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2680 حالة.

يأتي هذا فيما سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 851 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 469990 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة أنها سجلت 22 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8246، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 447866.

وفي الجزائر بلغت الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية 277 إصابة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 106887 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2884 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 211 مرضى؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72951 حالة.لبنان المغرب الجزائر فيروس كورونا الجديد