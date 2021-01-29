أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية -
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة -
الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 1.1 مليون سيدة بالمجان خلال 6 أشهر -
"السلع التموينية": شراء 480 ألف طن قمح من 4 دول -
16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة" -
رعونة سائق ميكروباص تودي بحياة قائد دراجة نارية بالجيزة -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه -
واشنطن تعتزم توزيع لقاح كورونا على الصيدليات لتسريع عمليات التطعيم -
ملتقى الحوار السياسي الليبي ينهي التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي -
ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا عربيًّا.. إصابة 3125 لبنانيًّا و851 مغربيًّا و277 جزائريًّا

Print
كورونا عربيًّا.. إصابة 3125 لبنانيًّا و851 مغربيًّا و277 جزائريًّا كورونا عربيًّا.. إصابة 3125 لبنانيًّا و851 مغربيًّا و277 جزائريًّا
خلال آخر 24 ساعة وفق حصيلة رسمية في البلاد الثلاث

كورونا عربيًّا.. إصابة 3125 لبنانيًّا و851 مغربيًّا و277 جزائريًّا

سجَّلت لبنان 3125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و59 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الصحة اللبنانية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 296282 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2680 حالة.

يأتي هذا فيما سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 851 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 469990 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة أنها سجلت 22 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8246، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 447866.

وفي الجزائر بلغت الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية 277 إصابة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 106887 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2884 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 211 مرضى؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72951 حالة.لبنان المغرب الجزائر الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وفاة وكيل وزارة أوقاف القليوبية السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة وكيل وزارة أوقاف القليوبية السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الصين تبلغ الدول المتضررة عن لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

الصين تبلغ الدول المتضررة عن لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية