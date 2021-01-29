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الجيش الليبي يكشف عن تخطيط ميليشيات لتفجير مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس

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الجيش الليبي يكشف عن تخطيط ميليشيات لتفجير مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس الجيش الليبي يكشف عن تخطيط ميليشيات لتفجير مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس

مصراوي Masrawy

08:12 م الجمعة 29 يناير 2021

وكالات:

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن معلومات بتخطيط ميليشيات لتفجير مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.

وقال المسماري، في بيان، نقلته فضائية العربية، إن ميليشيات تحاول عرقلة التسوية السلمية للأزمة.

وأكد المسماري أن وحدات الإنذار والإستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي العربي الليبي رصدت أمس الخميس انتهاك طائرة بدون طيار أجنبية المجال الجوي الليبي مقابل منطقة هراوة شرق مدينة سرت 50 كم.

وقال المسماري، في بيان صادر اليوم الجمعة عن القيادة العامة "إن هذا العمل المعادي يتعارض مع بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ، الذي شددت فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي، وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن ".

وأضاف " إن هذه الأعمال المعادية والاستفزازية من قبل الأطراف الساعية لإفشال التسوية السياسية التي تعمل عليها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، والدول الصديقة والشقيقة ، وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5".

وتابع "أننا نعرف تمامًا النوايا الخبيثة من خلف هذه الاستفزازات للقوات المسلحة، من أجل دفعها الى عمل مضاد، ويعتبر بعد ذلك انتهاكًا لوقف إطلاق النار الذي أعلنا التزامنا به، وعليه نؤكد التزامنا بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار، وكل متطلبات العملية السياسية السلمية، كما نؤكد أن هذه الأفعال الخبيثة لن تؤثر علينا وعلى قراراتنا السابقة، وعلى الأعداء أن يعلموا أن اختبار صبرنا أمر خطير".

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