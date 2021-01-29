حبس 5 متهمين في واقعة إلقاء مياه نار على وجه مدير مستشفى بطنطا

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الغربية-مروة شاهين:

قررت النيابة العامة بطنطا، مساء اليوم الجمعة، حبس 3 عاطلين وطبيب وسكرتيرته 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة إلقاء مادة حارقة "ماء نار"، على الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا مما تسبب فى إصابته بعاهة.

وتوصلت تحريات المباحث، أن المتهمين هم "ج. أ. م" ، 27 عامًا، عاطل، مقيم مركز طنطا وله معلومات "مسجل سرقة" ومخدرات، و"و. م. أ"، 45 عامًا، عاطل، مقيم مركز طنطا ، و"ر. ع. أ"، 44 عامًا، عاطل، و"م. أ" ، طبيب استشاري، و "هـ. أ. ح" ، دبلوم وسكرتيرة بعيادة الطبيب المتهم.

كان مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا، قد تعرض مساء الأربعاء، لقيام اثنين مجهولين بإلقاء ماء نار على وجه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.

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