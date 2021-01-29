تونس.. خلو الظرف المشبوه المرسَل لرئاسة الجمهورية من أي مواد خطرة

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النيابة قالت إن الإدارة المختصة أجرت الاختبارات الفنية اللازمة للطرد

أكدت النيابة العمومية في تونس مساء اليوم الجمعة أن الاختبارات الفنية بيّنت عدم احتواء الظرف المشبوه الذي أُرسل إلى رئاسة الجمهورية على أي مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أوضحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وُجِّه بتاريخ اليوم الجمعة مكتوبٌ للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه، وموافاتنا به إن وُجد. وقد تلقت في اليوم ذاته إجابة مرفقة بتقرير.

وأوردت النيابة العمومية في بيانها أنه بعد الاطلاع على محتوى التقرير الفني تبيّن عدم احتواء الظرف المشبوه على أي مواد مشبوهة، سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

وذكرت أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت بتاريخ 26 يناير ظرفًا ممزقًا للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة. مضيفة بأن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف المذكور للرئاسة في اليوم نفسه بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.