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.. كواليس "حريق التوفيقية الهائل" تتكشف بضبط "مضرم النار"!

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مصر.. كواليس "حريق التوفيقية الهائل" تتكشف بضبط "مضرم النار"! .. كواليس "حريق التوفيقية الهائل" تتكشف بضبط "مضرم النار"!
جريمة كلمة سرها خلافات مالية و"أبناء العمومة".. "توك توك" ثم بنزين

مصر.. كواليس

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط مضرم النار بعدد من المحال التجارية في منطقة التوفيقية بالقاهرة.

ووفق " اليوم": أسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراءه "بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة له معلومات جنائية".

وفي التفاصيل: تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، حصل على كمية من البنزين من صاحب مركبة "توك توك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته.

وتوجه بعد ذلك لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النار في بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته محل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه.

وأسفر الحادث عن احتراق 14 كشكًا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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