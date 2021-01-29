أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية -
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة -
الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 1.1 مليون سيدة بالمجان خلال 6 أشهر -
"السلع التموينية": شراء 480 ألف طن قمح من 4 دول -
16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة" -
رعونة سائق ميكروباص تودي بحياة قائد دراجة نارية بالجيزة -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه -
واشنطن تعتزم توزيع لقاح كورونا على الصيدليات لتسريع عمليات التطعيم -
ملتقى الحوار السياسي الليبي ينهي التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي -
ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الثقفي" لـ"سبق": اليوم نهاية نجم "الطرف" والسبت بداية "جبهة"

Print
"الثقفي" لـ"سبق": اليوم نهاية نجم "الطرف" والسبت بداية "جبهة" "الثقفي" لـ"سبق": اليوم نهاية نجم "الطرف" والسبت بداية "جبهة"
قال: يبدأ ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ ملموس في معظم المناطق

أكدَ الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، أن اليوم الجمعة هو آخر نجم الطرف، وذلك ضمن الحساب الزراعي المعروف لدى المرصد الفلكي، ويحل غداً السبت نجم الجبهة، وعدد أيامه 14 يوماً، مبيناً أن المزارعين الأوائل ذكروها بـ"الجبهة نبهة"؛ لأن أغلب أيامها دافئة، وقيل: "الجبهة الشماء دفء ليلها وبزبرة قد تبرد الأجواء".

وقال الفلكي "الثقفي" متحدثًا لـ"سبق": "خلال هذه الفترة وبالتحديد في الرابع من نجم الجبهة سوف يبدأ ارتفاع لدرجات الحرارة بشكلٍ ملموس في معظم المناطق وخاصةً السواحل البحرية، مع برودة نسبية على شمال وشمال غرب ، وزيادة في حركة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، خاصةً على المناطق المنخفضة والساحلية والوسطى من السعودية، واستمرار تكوُّن نسبي للضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية والغربية، وظهور خلايا من السحب الممطرة بعد مشيئة الله وبشكلٍ جزئي معظم الفترات، وبعدها تهبط درجات الحرارة من جديد للبرودة في برج الزُبرة لمدة 12 يوماً، مشيرًا أن المسمى لدى عرف المزارعين بـ"نجم العجوز"، أو مضيع الخبل عباته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

"المالية" السعودية تطلق النسخة الثانية من برنامج سفراء الميزانية

"المالية" السعودية تطلق النسخة الثانية من برنامج سفراء الميزانية

شبكة عيون الإخبارية