الاتحاد الأوروبي يقر آلية تمنع تصدير لقاحات مضادة لكورونا تخص مواطنيه

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بروكسل - (د ب أ):

طبقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة آلية على نطاق الاتحاد الأوروبي، يمكن للدول الأعضاء بموجبها، وقف صادرات اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، التي يرى التكتل أنها تخص مواطنيه.

وستسمح تلك الآلية للسلطات الوطنية بأن توقف مثل هذه الصادرات. والآلية رسميا عبارة عن تسجيل يتسم بالشفافية ويهدف ببساطة إلى تتبع أي شركة تصدر جرعات لقاح إلى أي دولة.

ويمكن لهذه السلطات أن ترفض منح تتراخيص تصدير إذا ما ارتأت أن التزامات هذه الشركات تجاه التكتل غير مستوفاة.

وتفاوضت المفوضية، نيابة عن الدول الأعضاء، لإبرام عقود مع العديد من شركات الأدوية لتسليم جرعات، وفقا لما يطلق عليه باتفاقيات الشراء المسبقة، حيث أنه عند ثبوت سلامة اللقاح وفعاليته، تلتزم الشركات بتسليم عدد معين من الجرعات. وفي بعض الحالات، استثمرت المفوضية في تطوير هذه اللقاحات وإنتاجها.

لكن مع تسابق الدول حول العالم للحصول على حصتها من اللقاحات، تتخوف المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من إمكانية قيام شركات بإرسال جرعات إلى الخارج بدلا من الوفاء بتعهداتها مع التكتل.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إنه "يجب أن نتسم بالكفاءة، ونضمن وصول اللقاحات إلى كل المواطنين في أنحاء الاتحاد الأوروبي".

تأتي الخطوة في خضم خلاف مع شركة أسترا زينيكا البريطانية السويدية للأدوية، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تتمكن من تسليم الجرعات المتعهد بها للاتحاد الأوروبي، بينما لم تشهد امدادات لقاحها في بريطانيا نقصا مشابها.