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الرئيس الأوكراني يطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في توفير المزيد من جرعات لقاح كورونا

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الرئيس الأوكراني يطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في توفير المزيد من جرعات لقاح كورونا الرئيس الأوكراني يطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في توفير المزيد من جرعات لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

07:42 م الجمعة 29 يناير 2021

كييف - (د ب أ):
طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساعدة بلاده في المحادثات مع منتجي لقاحات كورونا لتأمين عمليات التسليم لبلاده، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وذكر زيلينسكي أن اللقاحات التي ستحصل عليها أوكرانيا من مبادرة "كوفاكس" لن تكون كافية لتغطية حصة مناسبة من السكان في عام 2021.
وتهدف مبادرة "كوفاكس" العالمية إلى العمل مع الشركات المصنعة للقاحات لتوفير اللقاح لجميع الدول.
وأشار زيلينسكي إلى: "أن توفير اللقاح ليس مسألة صحة الأوكرانيين وحياتهم فحسب، بل مسألة سياسية وجيوسياسية أيضا".

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