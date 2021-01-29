أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية -
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة -
الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 1.1 مليون سيدة بالمجان خلال 6 أشهر -
"السلع التموينية": شراء 480 ألف طن قمح من 4 دول -
16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة" -
رعونة سائق ميكروباص تودي بحياة قائد دراجة نارية بالجيزة -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه -
واشنطن تعتزم توزيع لقاح كورونا على الصيدليات لتسريع عمليات التطعيم -
ملتقى الحوار السياسي الليبي ينهي التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي -
ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل 5 أشخاص جراء حريق بمستشفى لعلاج مرضي كورونا في رومانيا

Print
مقتل 5 أشخاص جراء حريق بمستشفى لعلاج مرضي كورونا في رومانيا مقتل 5 أشخاص جراء حريق بمستشفى لعلاج مرضي كورونا في رومانيا

مصراوي Masrawy

07:41 م الجمعة 29 يناير 2021

بوخارست - (د ب أ):
لقي خمسة أشخاص حتفهم بسبب حريق اندلع في مستشفي لعلاج مرضى كورونا برومانيا صباح اليوم الجمعة، وتم إجلاء أكثر من 100 مريض في ثان حريق قاتل في مستشفى خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
وقالت السلطات يوم الجمعة إن سبب اندلاع الحريق في جناح تم تجديده مؤخرا في المستشفى الواقع في بوخارست لا يزال غير معروف، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وأسفر حريق آخر في وحدة العناية المركزة في بلدة بياترا نيامت شمال شرقي البلاد عن مقتل 12 شخصا في تشرين ثان/ نوفمبر، الأمر الذي أدى إلى الضغط على لتحسين حالة أحد أفقر أنظمة الرعاية الصحية في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء فلورين سيتو: "يجب أن يفهم الجميع أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو، علينا تخصيص المزيد من الأموال للاستثمارات وليس فقط للأجور والحوافز".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية

رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

شبكة عيون الإخبارية