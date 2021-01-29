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"الصحة الإماراتية": جرعات اللقاح ضد فيروس "كورونا" تجاوزت 3 ملايين جرعة

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"الصحة الإماراتية": جرعات اللقاح ضد فيروس "كورونا" تجاوزت 3 ملايين جرعة "الصحة الإماراتية": جرعات اللقاح ضد فيروس "كورونا" تجاوزت 3 ملايين جرعة

مصراوي Masrawy

07:32 م الجمعة 29 يناير 2021

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، أن عدد جرعات اللقاح ضد فيروس "كورونا"، التي تم تقديمها في دولة الإمارات منذ انطلاق الحملة الوطنية لتقديم اللقاح وحتى الآن، تجاوز 3 ملايين جرعة، وذلك نتاج جهود القطاع الصحي ووعي المجتمع الإماراتي بأهمية اللقاح وأنه الطريق الأمثل لاحتواء جائحة "كورونا".

وقال وزير الصحة الإماراتي - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - إن الوصول إلى هذا العدد يعتبر إنجازا في زمن قياسي ما يضع دولة الإمارات ضمن أفضل الدول في توفير اللقاح لأفراد المجتمع، موضحا أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعزيمة والجهود الحثيثة للفرق الطبية التي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من القيادة الرشيدة بالدولة التي تؤكد أن صحة المجتمع أولوية مستدامة في الخطط و البرامج الوطنية للوصول إلى مرحلة التعافي.

وأشار إلى أن التطور المتسارع في عدد جرعات اللقاح ضد "كورونا" يؤكد نجاح الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الجهات الصحية من خلال توفير اللقاح في معظم المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة في المجتمع.

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مصراوي Masrawy

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