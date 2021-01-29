جهود مصرية لتحرير 32 مواطنًا مختطفًا في ليبيا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أفادت تقارير إعلامية، باختطاف 32 مصريًا على يد عصابات إجرامية في منطقة بني وليد، وهي مدينة ليبية تقع في الشمال الغربي من ليبيا وتبعد عن طرابلس بحوالي 180 كم.

ونقلت فضائية العربية، عن مصادر ليبية، أن السلطات المصرية تواصل جهودها لتحرير المصريين المختطفين من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا.

وقال أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا، إن أهالي القرية وأقارب المختطفين أبلغوا وزارة الخارجية بالواقعة وعلى الفور تحركت الدولة المصرية وكافة أجهزتها للتنسيق والتواصل مع السلطات والقبائل الليبية لتحرير الشباب المختطفين.

وحصلت "العربية نت" على أسماء المختطفين وهم: أحمد عمر محمد الصغير مهران، وأحمد محمود محمود مهران، وأحمد محمد مهران، ومالك بدوي مالك ، وجمال علي عبدالرحيم، ومحمد عبدالله غانم، وعبد الرحيم سعيد محمد، ومحمود حميد فرغل، وحمدي محمود حسين، وعلي أحمد علي، ومحمد عبد الحميد محمد علي، وأحمد خالد أحمد عبداللطيف، وصالح محمد يونس، ورجب يوسف عبداللطيف، وخالد محمد أحمد الفولي، وفرغل الشربيني فرغل، وخالد محمد أحمد الفولي، وعرفه عزت إبراهيم، وعلاء حسين إبراهيم، وعمر طلعت محمود، ومحمد عزت محمد، وعلي أحمد عزالدين، وشعبان يوسف محمد ،ومحمود محمد علي، وحليم عادل، وأحمد العربي مهران، وعمر عادل أحمد، وعامر عبدالحميد أحمد، ومنصور قناوي، وعادل خلف، وأبوالحسن محمد حسن، وأشرف الحلبي، ومنصور محمد سلامة.

يذكر أن السلطات المصرية كانت تدخلت في نهاية يونيو من العام الماضي لتحرير 23 مصريا خطفوا وعذبوا على يد قوات تابعة لحكومة الوفاق.