أخبار عاجلة

رئيس المجلس الأوروبي: اعتماد يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية يعزز قيم التسامح والسلام -
موسكو: إشارات من واشنطن تؤكد استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران -
ميركل تلتقي ماكرون غدا لتعزيز التعاون المشترك -
الكرملين حول محاكمة نافالني: موسكو مستعدة للتوضيح وليس لمناقشة الحكم -
"شركات السياحة" تتعاقد على الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع الإسكندرية والبحيرة -
بعد إحالة بيانها للجان المختصة.. البرلمان يرفع جلسة وزيرة الصحة -
الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح سريعة تضرب سيناء -
الأمن يصادر 108 قطع كمامة طبية مغشوشة داخل مصنع بالقليوبية -
السلطة الفلسطينية تتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي -
"تجارة نجران" تنفذ 706 جولات لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي يشدد على ضرورة التحرك لمعالجة الأزمة الاقتصادية في بلاده

Print
الرئيس الأمريكي يشدد على ضرورة التحرك لمعالجة الأزمة الاقتصادية في بلاده الرئيس الأمريكي يشدد على ضرورة التحرك لمعالجة الأزمة الاقتصادية في بلاده

مصراوي Masrawy

07:26 م الجمعة 29 يناير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، على ضرورة العمل لحل الأزمة الاقتصادية قائلاً إن "تكلفة التقاعس عن العمل مرتفعة وتتزايد كل يوم" وأنه ينبغي التحرك الآن "فليس هناك وقت لأي تأخير".

جاءت تصريحات بايدن خلال استقباله هو ونائبته كامالا هاريس لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في المكتب البيضاوي اليوم/ الجمعة، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، وفي الوقت الذي يهدف فيه الرئيس الأمريكي إلى تمرير مقترح إغاثة في الكونجرس لمكافحة تداعيات كورونا وذلك بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وقال بايدن إن الأزمة الاقتصادية تفاقمت بالتزامن مع تداعيات انتشار حيث قدّم مؤخراً حوالي 900 ألف أمريكي طلبات الإعانة.

وأكد أن هناك "إجماعاً ساحقاً بين الاقتصاديين، من اليسار واليمين والوسط، على أن هذه لحظة فريدة في هذه الأزمة".

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 25 مليون شخص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس صحة النواب: المنظومة الصحية في مصر لم تهتز بفضل القيادة السياسية والوزارة

رئيس صحة النواب: المنظومة الصحية في مصر لم تهتز بفضل القيادة السياسية والوزارة

الاردن : اصابة امين عمان يوسف الشواربة بفيروس كورونا

الاردن : اصابة امين عمان يوسف الشواربة بفيروس كورونا

"خرمي" يطالب ببث محتوى علمي مبسط لتوعية الطلاب من فيروس كورونا

"خرمي" يطالب ببث محتوى علمي مبسط لتوعية الطلاب من فيروس كورونا

مصرع شخص صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان صدفا في أسيوط

مصرع شخص صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان صدفا في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية