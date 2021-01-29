شوهوا وجهه.. تفاصيل إلقاء مياه نار على مدير مستشفى المنشاوي بطنطا

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الغربية-مروة شاهين:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، مساء اليوم الجمعة، أن المتهمين في واقعة إلقاء مادة حارقة "مية نار" على مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا الدكتور محمد جابر، هم ٣ عاطلين وطبيب وسكرتيره.

وأوضحت المصادر أن المتهمين هم "ج. ا. م" 27 عامًا، عاطل مقيم مركز طنطا وله معلومات مسجله سرقة ومخدرات، و "و. م. ا" 45 عامًا، عاطل مقيم مركز طنطا، و "ر. ع. ا" 44 عامًا، عاطل وله معلومات، و"م.ا.م" طبيب استشاري، و "هـ.ا.ح" سكرتيرة بعيادة الطبيب المتهم.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين اتفقوا على الحصول على 10 آلاف جنيه مقابل تنفيذ الجريمة، حصلوا على 3 منها قبل ارتكاب الواقعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولو تنفيذ الحادث قبلها بيوم وفشلت محاولتهم، ويوم التنفيذ حضر المتهم الرئيسي عند عيادة المجني عليه وأبلغه أنه السايس وعند فتحه شباك السياره ألقي عليه مياه النار.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية رصدت من كاميرات المراقبة سير المتهم في عدة شوارع حتى استقلاله توك توك ووصوله لشارع السوق بميت حبيش وبتوسيع دائرة الاشتباه، جرى ضبط المتهم الرئيسي في الواقعة وبمناقشته أكد أن المتهم الثاني حرضه على ذلك، وبضبط الثاني، أكد أنه اتفق على تنفيذ الواقعة مقابل 10 آلاف جنيه واستلم مبلغ من المتفق عليه لشراء مياه النار من أحد المحال التجارية بسكة المحلة.

جرى ضبط جميع المتهمين وفتح باب التحقيق، وبسؤال المتهمين أقروا الواقعه، عدا الطبيب الذي أنكر معرفته نهائيا.

كان مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا قد تعرض، مساء الأربعاء، لقيام اثنين مجهولين بإلقاء ماء نار على وجه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، عن بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ وتبين قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة مياه نار على مدير المستشفى، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.