صرخت عندما رأت المدرس.. تفاصيل هتك عرض طفلة في المنوفية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

"البنت جسمها غرقان دم".. هكذا قالت والدة الطفلة "ن.ح" 8 أعوام، في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، عقب رؤيتها ابنتها عائدة من درس خصوصي، في حال يُرثى له، فقررت الأسرة نقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للعلاج.

أبلغ أطباء المستشفى التعليمي مركز شرطة تلا بالواقعة، وجرى استدعاء الأسرة بعد اكتشاف جروح في الأعضاء التناسلية للطفلة.

وقال مصدر أمني لـ"مصراوي" أنه جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي والذي أكد تعرض الطفلة لعملية تحرش وهتك عرض، فضلاً عن انهيارها نفسيًا جراء ما حدث لها.

وأشار المصدر أنهم استدعوا أبناء عمومة الطفلة وهم في مراحل عُمرية مختلفة، وواجهوهم بها دون أن يصدر منها أي إشارة أو إنزعاج، وفور رؤيتها مُدرس لغة عربية كانت تذهب إليه خلال الأيام الأخيرة، صرخت وانهارت بالبكاء، ما اضطرهم لنقل الطفلة إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم لعلاجها نفسيًا.

وأكدت الأسرة إلى المدرس طلب مرارًا حضور ابنتهم في وقت مبكر عن زملائها في الدرس، بداعي مساعدتها في تحصيل الدروس.

وقررت جهات التحقيق حبس المدرس "ي.ع" 40 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد سماع أقواله فيما نُسب إليه من اتهامات، وانتظار تحسن حالة الطفلة ونقاشها فيما تعرضت له.