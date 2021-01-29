أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية -
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة -
الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 1.1 مليون سيدة بالمجان خلال 6 أشهر -
"السلع التموينية": شراء 480 ألف طن قمح من 4 دول -
16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة" -
رعونة سائق ميكروباص تودي بحياة قائد دراجة نارية بالجيزة -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه -
واشنطن تعتزم توزيع لقاح كورونا على الصيدليات لتسريع عمليات التطعيم -
ملتقى الحوار السياسي الليبي ينهي التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي -
ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

صرخت عندما رأت المدرس.. تفاصيل هتك عرض طفلة في المنوفية

Print
صرخت عندما رأت المدرس.. تفاصيل هتك عرض طفلة في المنوفية صرخت عندما رأت المدرس.. تفاصيل هتك عرض طفلة في المنوفية

مصراوي Masrawy

06:58 م الجمعة 29 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

"البنت جسمها غرقان دم".. هكذا قالت والدة الطفلة "ن.ح" 8 أعوام، في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، عقب رؤيتها ابنتها عائدة من درس خصوصي، في حال يُرثى له، فقررت الأسرة نقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للعلاج.

أبلغ أطباء المستشفى التعليمي مركز شرطة تلا بالواقعة، وجرى استدعاء الأسرة بعد اكتشاف جروح في الأعضاء التناسلية للطفلة.

وقال مصدر أمني لـ"مصراوي" أنه جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي والذي أكد تعرض الطفلة لعملية وهتك عرض، فضلاً عن انهيارها نفسيًا جراء ما حدث لها.

وأشار المصدر أنهم استدعوا أبناء عمومة الطفلة وهم في مراحل عُمرية مختلفة، وواجهوهم بها دون أن يصدر منها أي إشارة أو إنزعاج، وفور رؤيتها مُدرس لغة عربية كانت تذهب إليه خلال الأيام الأخيرة، صرخت وانهارت بالبكاء، ما اضطرهم لنقل الطفلة إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم لعلاجها نفسيًا.

وأكدت الأسرة إلى المدرس طلب مرارًا حضور ابنتهم في وقت مبكر عن زملائها في الدرس، بداعي مساعدتها في تحصيل الدروس.

وقررت جهات التحقيق حبس المدرس "ي.ع" 40 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد سماع أقواله فيما نُسب إليه من اتهامات، وانتظار تحسن حالة الطفلة ونقاشها فيما تعرضت له.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية

رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

شبكة عيون الإخبارية