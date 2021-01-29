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سكرتير عام الوفد: قانون المحليات يقوي دور أعضاء المجلس المحلي

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سكرتير عام الوفد: قانون المحليات يقوي دور أعضاء المجلس المحلي سكرتير عام الوفد: قانون المحليات يقوي دور أعضاء المجلس المحلي

مصراوي Masrawy

07:04 م الجمعة 29 يناير 2021

(مصراوي):


قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن شباب الوفد هم سر استمرار الحزب لأكثر من 100 عام وهم أيضًا من أعادوا الوفد للحياة السياسية.

جاء ذلك اليوم الجمعة، خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب، مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.

وأضاف بدراوي أن قانون المحليات المقبل الذي اطلع عليه خلال عمله كنائب بالمجلس الماضي مهم جدًا خاصة أنه ينص على أن دور عضو المجلس المحلي هو نفس دور عضو مجلس النواب، ما يقوي دور عضو المجلس المحلي بشكل كبير ويعطي الفرصة لعضو المجلس المحلي أن يحل مشكلات المواطنين بشكل مباشر.

وأشاد بدراوي بمبادرة المحليات لشباب الوفد، والتي تهدف إلى وضع استراتيجية وآليات تدعم تمكين شباب الوفد من المحليات المقبلة والمنافسة على أكبر عدد مقاعد على مستوى الجمهورية.

واقترح بدراوي أن تكون لقاءات هذه المبادرة في كل محافظات الجمهورية حتى يحدث حراك بين الشاب، مؤكدًا استعداه التام لدعم شباب الوفد من أجل مصلحة الوطن والوفد.

وترأس الاجتماع فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.

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