أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي لمشروع تطوير القرى المصرية -
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة -
الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 1.1 مليون سيدة بالمجان خلال 6 أشهر -
"السلع التموينية": شراء 480 ألف طن قمح من 4 دول -
16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة" -
رعونة سائق ميكروباص تودي بحياة قائد دراجة نارية بالجيزة -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه -
واشنطن تعتزم توزيع لقاح كورونا على الصيدليات لتسريع عمليات التطعيم -
ملتقى الحوار السياسي الليبي ينهي التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي -
ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل مواجهة الاتحاد

Print
الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل مواجهة الاتحاد الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل مواجهة الاتحاد

الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل مواجهة الاتحاد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق؛ تحضيراً لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم طبق بعدها لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة بجزء من الملعب، وشهد التدريب اكتمال جاهزية اللاعب سنوسي هوساوي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباريات السابقة.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام استعداداً لمواجهة الاتحاد يوم غدٍ السبت عند الساعة الـ6 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي

ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي

ذهابًا وإيابًا بين الرياض والقصيم.. التمر والكليجا و"سار" تبهر السفير الفرنسي

ذهابًا وإيابًا بين الرياض والقصيم.. التمر والكليجا و"سار" تبهر السفير الفرنسي

﻿إعلان قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

﻿إعلان قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

"الطاقة الذرية" تتهم إيران بارتكاب انتهاك جديد للاتفاق النووي

"الطاقة الذرية" تتهم إيران بارتكاب انتهاك جديد للاتفاق النووي

شبكة عيون الإخبارية