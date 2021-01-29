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تطوير ورفع كفاءة مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ- صور

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تطوير ورفع كفاءة مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ- صور تطوير ورفع كفاءة مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ- صور

مصراوي Masrawy

06:55 م الجمعة 29 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جاري تطوير ورفع كفاءة مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، ضمن خطة مديرية الأوقاف لرفع كفاءة المساجد على مستوى مدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن مسجد السلام يعد أحد أشهر مساجد مدينة شرم الشيخ، وأحد المعالم السياحية الدينية بها، لذا جرى تطويره ليصبح على غرار مسجد الصحابة.

جاء ذلك اليوم الجمعة خلال متابعة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال رفع كفاءة مسجد السلام، وكان في استقباله الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه من المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة الجمعة الموافق 5 فبراير المقبل، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني.

وأوضح المحافظ أن دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة تستمر على مدار يومين، تحت عنوان "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، وسيجري في نهايتها منح شهادة حضور الدورة لجميع المشاركين.

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