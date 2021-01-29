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"الزراعة": تصدير 27 ألف طن تصدير بطاطس.. "موسم مبشر"

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"الزراعة": تصدير 27 ألف طن تصدير بطاطس.. "موسم مبشر" "الزراعة": تصدير 27 ألف طن تصدير بطاطس.. "موسم مبشر"

مصراوي Masrawy

06:34 م الجمعة 29 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة نجحت في تصدير ما يقرب من 27 ألف طن من بطاطس المائدة حتى الآن.

وقال العطار لـ"مصراوي"، مازلنا في بداية الموسم التصديري الذي انطلق مطلع الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الموسم مستمر حتى يونيو المقبل.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن بداية الموسم حتى الآن مبشرة، إلا أن عملية تصدير محصول البطاطس ليست مضمونة نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها العالم نتيجة وتقلبات الأسواق العالمية.

ولفت العطار، إلى أن الوزارة لا تألوا جهدًا لتوفير كافة الظروف لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتحديدًا محصول البطاطس، رغم الانخفاض الحاد في الأسعار.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى أن ما تم تصديره هذا الموسم حتى الآن يعادل ثلاثة أضعاف ما تم تصديره العام الماضي، مضيفًا: "ما تم تصديره للدول العربية بلغ 23346 طنًا في المركز الأول، بينما حل الاتحاد الأوروبي ثانيًا بـ2185 طنًا، وجاءت الاتحادية في المركز الثالث بإجمالي 687 طنًا.

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