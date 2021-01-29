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"جود حائل" تطلق دورة لـ 50 أسرة من الإسكان التنموي بإجراءات الأمن والسلامة

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لرفع مستوى التوعية داخل المنازل

أسهمت جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" بنشر الوعي الصحي بالإسعافات الأولية، والتعامل مع الحرائق داخل المنازل من خلال إطلاق دورة تدريبية علمية تطبيقية استهدفت 50 أسرة من أسر الإسكان التنموي بمنطقة حائل بواقع 5 ساعات تدريبية.

وأوضح عدي بن سعيد الهمزاني نائب رئيس جمعية "جود"، أن فريق الجمعية أسهم بتركيب 50 حقيبة إسعافية و50 طفاية حريق داخل المنازل المستهدفة.

وأشار "الهمزاني" إلى أن الدورة هدفت لرفع مستوى التوعية داخل المنازل فيما يختص بجوانب الأمن والسلامة وإكساب ربات المنازل بالمهارات البسيطة اللازمة إلى مرحلة وصول رجال الدفاع المدني والهلال الأحمر؛ للتمكن من إدراك جميع الحالات أو لبعض الاحداث والإصابات التي قد تحدث "لا سمح الله"

تجدر الإشارة إلى أن الدورة جاءت بدعم كامل من شركة أسمنت حائل، وبالشراكة مع الإسكان التنموي في فرع وزارة الإسكان وبالتعاون مع الدفاع المدني في منطقة حائل، وأشرفت على الفريق قائدة فريق جود الصحي عهود الشمري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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