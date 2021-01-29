الأخضر تحت 20 يقيم تجمعًا استكشافيًا في جدة.. والمحمدي يستدعي 32 لاعباً

★ ★ ★ ★ ★

يقيم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تجمعًا استكشافيًا في مدينة جدة، بدءًا من يوم غدٍ السبت وحتى الثالث من شهر فبراير المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي (32) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، ومشعل المطيري، وعمار العمار، وعلي بوعامر، وأحمد هزازي، ومبارك البدراني، وعبدالرحمن الحضيري، وحسام مجرشي، وفهد الجيزاني، وفرحان الشمري، وتركي آل زين الدين، وتركي الجعدي، وسادن الحارثي، وفؤاد الشقاق، ومشعل الحمدان، وعبدالرحيم الخيبري، وعبدالكريم دارسي، وبندر عسيري، وعبدالرحمن السلمي، ووليد العيافي، وعبدالهادي القحطاني، وفهد الطالب، ووليد هوساوي، وعبدالله الجهني، ومحمد آل سالم، ومشاري المعين، وصالح الحارثي، وعلي السلمان، وعبدالله البصيلان، ومراد خضري، وعمر الشراري، وعلي آل جبيع.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني السعودي مساء غدٍ السبت تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الملك عبدالله الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا التجمّع يعدّ الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استشكافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.