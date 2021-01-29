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هورفارت أفضل مدرب في يناير .. والحمدان وكاسيو وتاوامبا ينتزعون النجومية

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هورفارت أفضل مدرب في يناير .. والحمدان وكاسيو وتاوامبا ينتزعون النجومية

ظفر الكرواتي الين هورفارت مدرب فريق النصر أفضلية المدربين لشهر يناير خلال الجولات (11 - 12 - 13 - 14 - 15) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما سجل عبدالله الحمدان مهاجم نادي الشباب والكاميروني لياندر تاوامبا لاعب نادي التعاون، وزميله البرازيلي كاسيو انجوس؛ جوائز الأفضلية الثلاث الأخرى.

وأعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، تحقيق المدرب الكرواتي الين هورفارت مدرب فريق النصر جائزة أفضل مدرب لشهر يناير، فيما حقق عبدالله الحمدان لاعب نادي الشباب جائزة أفضل لاعب واعد، في الوقت الذي سيطر الكاميروني لياندر تاوامبا والبرازيلي كاسيو انجوس لاعبا نادي التعاون؛ على جائزتي الأفضلية على مستوى الهجوم والحراسة تواليًا.

في حين أجل الفريق الفني للجائزة مباريات الجولة (١٦) لتضاف لجائزة شهر فبراير، بسبب أن مباريات الجولة لن تستكمل في يناير مع تبقي مباراتي العين والهلال، وكذلك الفتح والنصر، والتي ستلعب في التاسع من شهر فبراير المقبل.

وكانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد، على أن يتولّى الفريق الفني الذي يضم كلًّا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.

هورفارت أفضل مدرب في يناير .. والحمدان وكاسيو وتاوامبا ينتزعون النجومية

هورفارت أفضل مدرب في يناير .. والحمدان وكاسيو وتاوامبا ينتزعون النجومية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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