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وكيل تعليم سوهاج: استبعاد العامل المتهم في واقعة طفل مدرسة العمري

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وكيل تعليم سوهاج: استبعاد العامل المتهم في واقعة طفل مدرسة العمري وكيل تعليم سوهاج: استبعاد العامل المتهم في واقعة طفل مدرسة العمري

مصراوي Masrawy

06:29 م الجمعة 29 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

قال ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إنه جرى استبعاد العامل المتهم في واقعة الطفل الذي سقط من أعلى سطح مدرسة العمري الابتدائية بأخميم، وتعرض لكسر في الذراع الأيمن وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، ونقله لمدرسة أخرى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وأضاف "عبدالخالق" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، اليوم الجمعة، أنه كلف مدير إدارة أخميم التعليمية بزيارة الطفل في منزله والاطمئنان على حالته الصحية، وأن الواقعة محل التحقيقات في النيابة العامة والشؤون القانونية في المديرية، مؤكدًا أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج لا تتستر على أحد والمخطئ ينال عقابه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسوهاج، مساء أمس الخميس، يظهر فيه سقوط طفل من أعلى مدرسة العمري الابتدائية بأخميم، وإصابته بكسر في الذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجرى اتهام عامل المدرسة بإلقاء الطفل بسبب دخوله المدرسة لإحضار كرة سقطت في المبنى.

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