الداخلية: بائع إكسسوارات سيارات وراء حريق سوق التوفيقية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على متهم بإضرام النيران بعدد من المحال التجارية بمنطقة التوفيقية بالقاهرة.

تلقت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية أسفر عن احتراق 14 كشكا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة.

وأسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من خلال فحص المنطقة محل البلاغ عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة (بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة– له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، فقام بالتحصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توك توك".

وعقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.