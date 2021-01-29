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برلمان أوكرانيا يحظر الموافقة على أي لقاحات مضادة لكورونا من إنتاج روسي

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برلمان أوكرانيا يحظر الموافقة على أي لقاحات مضادة لكورونا من إنتاج روسي برلمان أوكرانيا يحظر الموافقة على أي لقاحات مضادة لكورونا من إنتاج روسي

مصراوي Masrawy

06:01 م الجمعة 29 يناير 2021

كييف - (د ب أ):
صوت أعضاء البرلمان الأوكراني بأغلبية كاسحة اليوم الجمعة على منع الموافقة على أي لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، منتجة في .
وتشهد العلاقات بين أوكرانيا وروسيا اضطرابا منذ سنوات، خصوصا في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا بالبحر الأسود في عام 2014.
وتشتري دول مثل الأرجنتين والبرازيل والمجر لقاح "سبوتنك في" الروسي، الذي أشاد به الرئيس فلاديمير بوتين باعتباره "اللقاح الأفضل" المتاح حول العالم.
وفي الوقت ذاته، أوقف البرلمان الأوكراني عملية تسجيل لقاحات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند والمكسيك.
ووفقا لقرار المجلس، يمكن للقاحات المنتجة في تلك الدول الحصول على موافقة طارئة حتى قبل اكتمال التجارب السريرية كافة.
وحتى الآن، لم تبدأ تلك الدولة الواقعة في شرق أوروبا، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 41 مليون شخص، أي عمليات تطعيم ضد .
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد علق مؤخرا آمالا على تسليم مليون جرعة من اللقاح في فبراير المقبل.
وانضمت البلاد أيضا لتحالف "كوفاكس" وهو مبادرة تقودها الأمم المتحدة لتقاسم اللقاحات بشكل عادل بين الدول الأكثر ثراء والأشد فقرا.
لكن مجلة الإيكونومست البريطانية توقعت مؤخرا ألا تتوفر اللقاحات على نطاق واسع لعموم المواطنين قبل عام 2023.
ومع ذلك هناك سبب يدعو للتفاؤل.
وتسجل وزارة الصحة بالبلاد انخفاضا مستمرا في حالات الإصابة الجديدة والوفيات والمرضى بالمستشفيات منذ منتصف ديسمبر.
ويرى أطباء أنه في بعض المناطق، نجا بالفعل عدد كبير من السكان يصل إلى أربعين بالمئة، من الإصابة بفيروس كورونا.
وإجمالا، تم تسجيل أكثر من 2ر1 مليون إصابة بالفيروس منذ مارس الماضي. وتوفي أكثر من 22 ألفا بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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