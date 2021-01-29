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"الدفاع" تنهي استعداداتها لمناورات التمرين المشترك "رماح النصر"

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بمشاركة القوات البرية والبحرية الملكية والدفاع الجوي

تستعد وزارة الدفاع ممثلة في القوات الجوية الملكية لإطلاق مناورات تمرين "رماح النصر"، الذي سيقام بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي بالمملكة خلال الفترة من 18 - 29 جمادى الآخرة 1442هـ، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.


ووصلت جميع المنظومات الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية استعداداً لانطلاق التمرين، الذي يعد من التمارين المشتركة المهمة، التي تشارك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى، للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك، ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات.

الجدير بالذكر أن مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية يعد من المراكز الجوية المتقدمة؛ لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة، كما يسهم في تطوير وتحديث الخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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