أندية الدرجة الأولى ترشح عبدالله السبيعي لرئاسة الرابطة

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الطفيل لـ"سبق": لمسنا رغبة صادقة للنهوض بواقع الأندية

عقد مجموعة من رؤساء أندية دوري الدرجة الأولى، اجتماعاً مع رجل الأعمال عبدالله فهاد متعب السبيعي، في منزله بمدينة الرياض للمناقشة وبحث طرق وسبل تطوير دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين على كافة الأصعدة.

وناقش رؤساء الأندية مع السبيعي جميع الأمور المتعلقة بالدوري، وأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجههم في عملهم والمتمثلة في ضعف المداخيل وزيادة المصاريف وغياب مصادر الدخل.

بدورها "سبق" تواصلت مع عدد من رؤساء الأندية لمعرفة الهدف والغاية من الاجتماع، وما الفائدة إنشاء رابطة لأندية الدرجة الأولى.

وأوضح فهد الطفيل رئيس نادي الشعلة لـ"سبق" أن الهدف من الاجتماع من أجل التعارف بين رؤساء الأندية وعبدالله بغية دعم ملف ترشيحه لرئاسة رابطة دوري الدرجة الأولى.

وأضاف: "من خلال الاجتماع لمسنا رغبة صادقة لديه للنهوض بواقع أندية دوري الدرجة الأولى ورفع مستوى المنافسة من الناحية الفنية والمالية، وهذا ما يخدم المسابقة لاسيما أن جميع أندية دوري الدرجة الأولى تعاني من نقص السيولة المالية بسبب عدم وجود رعاة وضعف الاستثمار".

من جانبه أثنى أمين عام نادي الدرعية الدكتور خالد الحبشان، على الأفكار والرؤى والخطط الاستراتيجية لمرشح لرئاسة الرابطة، قائلاً: "وجدنا فكرًا نيرًا وشغفًا للعمل لدى السبيعي فهو يسعى لتقديم شيء مختلف مميز يساعد على النهوض بالدوري وتطوير كرة القدم السعودية فنياً وإدارياً وتسويقياً".

وتابع: "ما طرح بالاجتماع سيساهم في تطوير المنظومة الكروية من خلال رفع القيمة التسويقية للدوري رياضياً ومالياً كجذب رعاة للأندية والرابطة، وتفعيل دور الاستثمار وتقليل النفقات".

من جانبه قال منصور أحمد السهلي رئيس نادي النجوم: "تشرفت بهذه المقابلة والتعرف عليه عن قرب وهو ما سهل لي الاطلاع على رؤيته وأهدافه وخططه لترأس الرابطة".

وأضاف: "من وجهة نظري الخاصة بأن عبدالله صادق في رؤيته وأهدافه واضحة في خدمة وتطوير أندية الدرجة الأولى، لا ليس هناك ما يمنع من إعطائه فرصة لتحقيق أهداف الأندية في تحسين أوضاعها الاقتصادية".

وتابع: "كل أندية الدرجة الأولى تعاني من الناحية المالية؛ كونها العائق الأكبر في طريقها، وأرى أن الحوكمة ستدعم الأندية وترفع من دخل الأندية، لكننا في نادي النجوم لم نستطع من تطبيقها لعدة أسباب أهمها قصر الوقت وتأخر انعقاد الجمعية العمومية للنادي".

وأوضح رئيس نادي النجوم أن وجود رابطة لأندية الدرجة الأولى ستساعد في جذب المستثمرين والرعاة للأندية، وهو ما ينعكس ايجاباً على النادي ومنافسات الدوري.

يشار إلى أن "السبيعي" يتميز بامتلاكه فكراً استثمارياً مميزاً، وهو ذات الأمر الذي تعتمد عليه استراتيجية وزارة الرياضة، كما يعتبر من الكفاءة العلمية والعملية وهو صاحب مبادرات عديدة على المستوى التجاري والاستثماري وهو ما سينعكس بشكل كبير على تطوير موارد الأندية ويصب بمصلحتها، لما يحمله من فكر شاب يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ للرفع من مستوى المسابقة التي تحمل اسمًا غاليًا على قلوب أبناء الوطن جميعًا وهو اسم سمو ولي العهد محمد بن سلمان.