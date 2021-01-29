أخبار عاجلة

الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 1.1 مليون سيدة بالمجان خلال 6 أشهر -
"السلع التموينية": شراء 480 ألف طن قمح من 4 دول -
16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة" -
رعونة سائق ميكروباص تودي بحياة قائد دراجة نارية بالجيزة -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه -
واشنطن تعتزم توزيع لقاح كورونا على الصيدليات لتسريع عمليات التطعيم -
ملتقى الحوار السياسي الليبي ينهي التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي -
ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسوره مياه -
نواجه إعلام المفاسد والفتن.. برلماني يطالب وزير الأوقاف برعاية الدعاة ماديًّا ومعنويًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الشؤون الإسلامية يوجه منسوبي المساجد بتذكير المصلين بالإجراءات الوقائية

Print
وزير الشؤون الإسلامية يوجه منسوبي المساجد بتذكير المصلين بالإجراءات الوقائية وزير الشؤون الإسلامية يوجه منسوبي المساجد بتذكير المصلين بالإجراءات الوقائية
أكد أن الحفاظ على النفس ضرورة والتفريط يعرض الجميع للخطر

وزير الشؤون الإسلامية يوجه منسوبي المساجد بتذكير المصلين بالإجراءات الوقائية

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، منسوبي المساجد من أئمة وخطباء بمختلف مناطق المملكة بالتأكيد على المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي وباء كورونا، مؤكداً أن الحفاظ على النفس من الضرورات التي أكدت عليها الشريعة والتفريط يعرض الجميع للخطر.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير بمنصة "تويتر"، تزامناً مع تحذير وزارة الصحة بارتفاع عدد الحالات بالمملكة قال فيها: "أحث زملائي منسوبي المساجد بمناطق المملكة بالتأكيد على المصلين عقب الصلوات على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من ".

وبين الوزير "آل الشيخ" أن المسؤولية عظيمة على الجميع، والحفاظ على النفس من الضرورات التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن التفريط يعرضنا للخطر.


واختتم وزير الشؤون الإسلامية تغريدته بالتأكيد على أن التوعية والإرشاد وبذل النصيحة للمصلين واجب شرعي ووطني، وتأتي مواكبة لجهود الدولة للتصدي للوباء.

ويذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتي تشرف على أكثر من 100 ألف مسجد وجامع بعموم مناطق المملكة، تواصل تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا، منها تحقيق التباعد الجسدي بين المصلين والتعقيم، وفتح آلاف المساجد الإضافية بمناطق المملكة لتخفيف الزحام يوم الجمعة بالإضافة إلى منع إقامة صلاة الجنائز، إلى جانب تنظيم الحملات التوعوية، وتوحيد آلاف الخطب للمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة مرتادي المساجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وفاة وكيل وزارة أوقاف القليوبية السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة وكيل وزارة أوقاف القليوبية السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الصين تبلغ الدول المتضررة عن لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

الصين تبلغ الدول المتضررة عن لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية