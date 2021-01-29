وزير الشؤون الإسلامية يوجه منسوبي المساجد بتذكير المصلين بالإجراءات الوقائية

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أكد أن الحفاظ على النفس ضرورة والتفريط يعرض الجميع للخطر

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، منسوبي المساجد من أئمة وخطباء بمختلف مناطق المملكة بالتأكيد على المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي وباء كورونا، مؤكداً أن الحفاظ على النفس من الضرورات التي أكدت عليها الشريعة والتفريط يعرض الجميع للخطر.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير بمنصة "تويتر"، تزامناً مع تحذير وزارة الصحة بارتفاع عدد الحالات بالمملكة قال فيها: "أحث زملائي منسوبي المساجد بمناطق المملكة بالتأكيد على المصلين عقب الصلوات على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

وبين الوزير "آل الشيخ" أن المسؤولية عظيمة على الجميع، والحفاظ على النفس من الضرورات التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن التفريط يعرضنا للخطر.



واختتم وزير الشؤون الإسلامية تغريدته بالتأكيد على أن التوعية والإرشاد وبذل النصيحة للمصلين واجب شرعي ووطني، وتأتي مواكبة لجهود الدولة للتصدي للوباء.

ويذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتي تشرف على أكثر من 100 ألف مسجد وجامع بعموم مناطق المملكة، تواصل تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا، منها تحقيق التباعد الجسدي بين المصلين والتعقيم، وفتح آلاف المساجد الإضافية بمناطق المملكة لتخفيف الزحام يوم الجمعة بالإضافة إلى منع إقامة صلاة الجنائز، إلى جانب تنظيم الحملات التوعوية، وتوحيد آلاف الخطب للمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة مرتادي المساجد.