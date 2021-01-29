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التحريات في واقعة الـ40 جنسي بالمحلة: الشاكي اتهم زوجته بالزنا لتتنازل عن حقوقها

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التحريات في واقعة الـ40 فيديو جنسي بالمحلة: الشاكي اتهم زوجته بالزنا لتتنازل عن حقوقها التحريات في واقعة الـ40 جنسي بالمحلة: الشاكي اتهم زوجته بالزنا لتتنازل عن حقوقها

مصراوي Masrawy

05:31 م الجمعة 29 يناير 2021

الغربية-مروة شاهين:
كشفت التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي بقسم ثان المحلة الكبرى، عدم صحة ادعاء رجل خيانة زوجته، وعثوره على 40 جنسي خاص بها، وتبين أنه أقدم على اتهامها للتهرب من دفع حقوقها بعد طلبها الطلاق.
وكشفت التحريات أن الزوجين على خلاف منذ زواجهما من 5 أعوام، وأنهما يقيمان بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وبعد زيادة الخلافات بينهما طلبت الزوجة الطلاق، فابتكر الشاكي هذه الرواية للضغط عليها للتنازل عن حقوقها.
وأثبتت التحقيقات تقدم الزوج بالبلاغ بمدينة المحلة بعد عثوره على بطاقة قديمة لزوجته أثناء إقامتها بالمحلة قبل انتقالهما للعيش بالمنصورة، بالإضافة إلى تخبط روايات الزوج خلال التحقيق معه عن خيانة زوجته، بعد أن قدم فيديو واحد فقط لا تظهر فيه الأشخاص بداخلة، وصور لزوجته صحبة زملائها في العمل قبل زواجها منه بـ 3 سنوات.
كان الزوج تقدم ببلاغ إلى قسم ثان المحلة الكبري يتهم فيه زوجته طبيبة بيطرية " بالزنا، ونفى نسب طفله البالغ من العمر عامين وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسب الطفل له من عدمه.

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