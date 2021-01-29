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: تعديل موعد فتح المنافذ بشكل كامل حتى 17 مايو

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السعودية: تعديل موعد فتح المنافذ بشكل كامل حتى 17 مايو : تعديل موعد فتح المنافذ بشكل كامل حتى 17 مايو

مصراوي Masrawy

05:32 م الجمعة 29 يناير 2021

الرياض - (د ب أ):
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة في بيان تعديل موعد رفع تعليق سفر السعوديين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتبارا من 17 مايو بدلا من 31 مارس المقبل بسبب تأخر تسليم الشركات دفعات لقاح كوفيد ـ 19.

وأوضح البيان أن استمرار تعليق سفر السعوديين يأتي "بناء على ما أوضحه وزير الصحة في المملكة (توفيق الربيعة) من أن الشركات المصنعة للقاح كوفيد ـ 19 تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة"، إضافة الى "أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصا على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة".

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