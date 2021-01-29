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يتفقد مشروعات تطوير منطقة القديمة ومحور الحضارات (صور)

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السيسي يتفقد مشروعات تطوير منطقة مصر القديمة ومحور الحضارات (صور) يتفقد مشروعات تطوير منطقة القديمة ومحور الحضارات (صور)

مصراوي Masrawy

05:30 م الجمعة 29 يناير 2021

(مصراوي):


قام الرئيس عبدالفتاح ، بعد ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى جديدة، ومشروع تطوير منطقة القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جولة الرئيس شملت الأعمال الحالية الجاري تنفيذها واستكمالها في مناطق شرق القاهرة وأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الأوتوستراد، وشبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة، في إطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وحولها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات.

كما اطلع الرئيس على عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التي طمست معالم تلك المنطقة التاريخية، حيث تم نقل الأسر والأهالي إلى المدن الجديدة التي تم تشييدها لصالح سكان العشوائيات لتوفر لهم واقع جديد وحياة كريمة وسكن ملائم حديث به كافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل منظم حضارى بعيدًا عن مخاطر العشوائيات، كما تم ايضاً نقل الورش والمدابغ إلى مناطقها الجديدة، في إطار مخطط الدولة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى رونقها الحضاري ولما تحتويه من إرث تاريخي عريق، منها آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط، ومجرى العيون ومنطقة مجمع الأديان، ومجموعة المساجد الأثرية.

وتوقف الرئيس لمناقشة المسؤولين والمشرفين في بعض مواقع العمل، موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ وإنهاء الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير، ودراسة توسعه بعض الطرق والمحاور بزيادة الحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة بها تسهيلًا على المواطنين.

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